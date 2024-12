FC Barcelona od początku października aż do 10 listopada notowała serię zwycięstw nad kolejnymi oponentami - łącznie pokonywała ich siedmiokrotnie, licząc zarówno rozgrywki Primera Division , jak i Ligi Mistrzów . Wśród tych ekip, które podopieczni Hansiego Flicka wówczas ogrywali, były m.in. Bayern Monachium czy Real Madryt, co tym bardziej pokazuje, jak " Barca " była wówczas rozpędzona.

Później jednak nastąpił pewien spadek formy - "Blaugrana" przegrała najpierw z Realem Sociedad, a następnie zremisowała z Celtą Vigo. Potem co prawda wróciła na zwycięską ścieżkę triumfując w Champions League nad Brestem, ale taki stan rzeczy nie utrzymał się długo, bo zaraz potem FCB uległo Las Palmas.

Robert Lewandowski miał już swoje sposoby na Mallorcę. Polak popisał się niegdyś kapitalnym trafieniem przeciwko temu rywalowi

"Lewy" od czasu, jak dołączył do Barcelony, czterokrotnie miał szansę występować w spotkaniach przeciwko Mallorce i tylko raz zdołał on wówczas pokonać bramkarza rywali. Trafienie to było jednak wyjątkowej urody: