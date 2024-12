Skandal na meczu reprezentacji Polski. UEFA ukarała PZPN

Reprezentacja Polski w piłce nożnej zakończyła już 2024 rok i trudno ocenić go tak naprawdę pozytywnie. Poza poszczególnymi momentami niewiele było bowiem takich chwil, w których kibic naszej kadry mógł się cieszyć. Kilka z nich przypadło pewnie na mistrzostwa Europy w Niemczech .

Pozostałe to krótkie momenty w meczach Ligi Narodów UEFA, gdzie Biało-Czerwoni zakończyli rywalizację ostatecznie na czwartym miejscu w tabeli. To sprawiło, że zespół prowadzony przez Michała Probierza musi teraz zmierzyć się ze spadkiem do dywizji B.