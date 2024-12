Zaskakujący apel ws. Lewandowskiego, mówią wprost o Flicku. To byłby wielki cios

FC Barcelona szykuje się do dzisiejszego meczu La Liga z Mallorcą w dość nerwowej atmosferze, jakiej nie zaznała dotąd od początku tego sezonu. Drużyna trenera Hansiego Flicka zmaga się bowiem z pierwszym kryzysem, za jaki uznać trzeba trzy zaskakujące wpadki z rzędu - porażki z Realem Sociedad (0:1) i Las Palmas (1:2) oraz remis z Celtą Vigo (2:2). Dziś na stadionie Son Moix "Duma Katalonii" musi wrócić na zwycięską ścieżkę.

Brak Yamala jest zauważalny, nie tylko, gdy drużyna ma piłkę. Lewandowski odczuwa to, gdy nie ma go na boisku, ponieważ zawsze pociąga za sobą rywali

FC Barcelona czeka na kolejny mecz. Zaskakujące apel dotyczący Lewandowskiego

Zebrani eksperci wypowiedzieli się także na temat trenera Hansiego Flicka. Jak przyznali w najbliższym czasie, należy spodziewać się przemiany w grze jego drużyny. - Flick zawsze był według mnie dobrym trenerem. Chcę zobaczyć, jak się rozwija, bo nie będzie mógł grać w tak szalony sposób, jak do tej pory, z defensywą ustawioną na wysokości środka boiska - zaznaczył David Vidales.

Brak Yamala uderzył Flicka. Chciałbym zobaczyć, co zrobi bez Lewandowskiego

Wszystko wskazuje jednak na to, że we wtorkowy wieczór Robert Lewandowski wybiegnie w wyjściowym składzie FC Barcelona... w przeciwieństwie do Wojciecha Szczęsnego. Głos w sprawie polskiego bramkarza trener Hansi Flick zabrał w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej.