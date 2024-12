Aż trudno uwierzyć, ogłaszają ws. Lewandowskiego. Niezwykły wyczyn Polaka

Wiemy już, że w wyjściowym składzie Barcelony - do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić - zabraknie miejsca dla Wojciecha Szczęsnego . Hansi Flick ogłosił bowiem wprost, że wyborem numer jeden w kwestii obsady bramki pozostaje Inaki Pena . I to mimo całej krytyki, jaką zebrał za swój występ w ostatnim meczu z Las Palmas, po którym zarzucano mu, że mógł zrobić więcej, choćby próbując interweniować przy drugim golu rywali.

FC Barcelona. Wyliczenia hiszpańskich mediów ws. Roberta Lewandowskiego

Pewniakiem do gry od pierwszej minuty na murawie stadionu Son Moix jest za to Robert Lewandowski . Zwłaszcza, wobec wyliczeń "Mundo Deportivo", dotyczących polskiego napastnika.

Jak podkreśla kataloński dziennik, "Lewy" to jedyny zawodnik FC Barcelona, który wystąpił w pierwszym składzie we wszystkich 20 meczach tego sezonu. I to pomimo 36 lat na karku. Oczywiście, trener Hansi Flick szafuje jego siłami i już dziewięciokrotnie zmieniał go w trakcie spotkań. Nie widzi jednak możliwości zastąpienia Roberta Lewandowskiego w ataku. Co tylko podkreśla, jak zaskakująco wyśmienity początek sezonu notuje nasz rodak.