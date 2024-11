Koszmar w meczu z Barceloną to początek. Coraz większe problemy Mbappe

Mbappe w letnim oknie transferowym w końcu trafił do zespołu "Królewskich". W końcu, bo już od jakiegoś czasu media pisały że Francuz będzie grał w tym klubie. 25-latek przeniósł się do Madrytu z PSG na zasadzie wolnego transferu. I miał sprawić, że Real będzie jeszcze większy.

Mbappe nie gra ostatnio w reprezentacji Francji

Didier Deschamps chce porozmawiać z Kylianem Mbappe

Napastnika zabrakło też w kadrze Francji na niedawne starcia z Izraelem i Włochami. "To moja decyzja. Myślę, że tak jest lepiej" - przyznał selekcjoner Didier Deschamps . Nie chciał mówić o powodach podjęcia decyzji o rezygnacji z napastnika, ale powiedział, że nie ma to związku z ostatnimi doniesieniami szwedzkich mediów, że gracz Realu był przedmiotem śledztwa w sprawie gwałtu.

Teraz Deschamps ma porozmawiać z Mbappe i zapytać go, czy pragnie pozostać kapitanem. W innym wypadku zostałaby ona przekazana komuś innemu. Tym bardziej że atmosfera we francuskiej kadrze ma być lepsza bez 25-latka. Media cytują anonimowo niektórych piłkarzy, którzy w ogóle nie chcą, by 25-letni gwiazdor wrócił do reprezentacji, choć oficjalnie słychać tylko głosy go wspierające.