Dostał kontrakt życia, a jest coraz słabszy. Miał być królem i bić Zmarzlika

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa sprowadził Piotra Pawlickiego, który był niechciany w NovyHotel Falubazie Zielona Góra. Gwiazdor otrzymał kontrakt życia, choć jego wyniki poleciały jak łeb na szyję. W przeszłości uważano, że to on będzie głównym rywalem Bartosza Zmarzlika, a być może i nawet go przebije. Kilka lat temu taki transfer byłby hitem. Dzisiaj wiele mówi to, że kibice z tego ruchu się po prostu wyśmiewają.