Wojciech Szczęsny kontrakt z FC Barcelona podpisał na początku października, ale wciąż nie doczekał się oficjalnego debiutu w nowym klubie. Hansi Flick konsekwentnie stawia na Inakiego Penę, który też nie daje trenerowi powodów do tego, by posadzić go na ławce. Nowe światło na sytuację bramkarzy w klubie z Katalonii rzuca dziennikarz "Mundo Deportivo", który ogłosił, że Barcelona nie wyklucza przedłużenia kontraktu z Polakiem.