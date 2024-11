Kibice Barcelony już odliczają. Sytuacja Szczęsnego mocniej się skomplikuje

Wojciech Szczęsny wrócił po 36-dniowej emeryturze sportowej, by zagrać w jednym z najbardziej prestiżowych klubów globu. Początki jego niemal ośmiomiesięcznego etapu w Barcelonie (ma znów zakończyć karierę po tym sezonie) nie są jednak łatwe. Hansi Flick nie zamierza wstawiać Polaka do wyjściowego składu za sam dorobek z przeszłości. Inaki Pena wciąż nie popełnia rażących błędów i niemiecki szkoleniowiec przyznaje, że nie ma powodu do wprowadzania zmiany między słupkami.

