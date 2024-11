Kibice reprezentacji Polski są przyzwyczajeni do meczów "o wszystko", ale zapewne nie spodziewali się, że do takiego dojdzie w szóstej kolejce fazy grupowej Ligi Narodów. Jeśli podopieczni Michała Probierza przegrają w poniedziałkowy wieczór na PGE Narodowym ze Szkocją, to spadną do dywizji B tych rozgrywek. W przypadku zwycięstwa lub remisu nie będą mieli od razu zapewnionego utrzymania, będą musieli o nie powalczyć w marcowych barażach.

Jeden z najgorszych scenariuszy zakładał, że w piątek 22 listopada "Biało-Czerwoni" wylosują do pary Anglię. Nie stanie się to, bowiem "Synowie Albionu" uniknęli drugiego miejsca w swojej grupie dywizji B. Choć zdobyli tyle samo punktów co Grecja, to mają przeciwko niej lepszy bilans goli w dwumeczu (u siebie polegli 1:2, ale na wyjeździe wygrali 3:0). Oznacza to, że wracają do elity po sensacyjnym spadku w edycji 2022/23 i nie będą musieli grać w barażach, a Grecja wpada do grona zespołów, na które nasi rodacy mogliby trafić.