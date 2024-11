Christensen jednym z najlepszych transferów drugiej kadencji Laporty

Nie ulega wątpliwości, kto z grona czterech wolnych agentów odnalazł się w stolicy Katalonii najlepiej. Christensen z miejsca zyskał zaufanie Xaviego Hernandeza i wskoczył do linii obrony. Rozgrywając 23 mecze w La Lidze odegrał wielką rolę w odzyskaniu przez Barcelonę tytułu mistrzowskiego - i to już w swoim pierwszym sezonie w nowym klubie. Choć jego druga kampania w stolicy Katalonii nie była już tak udana pod względem drużynowym, indywidualnie 28-latek spisywał się nawet lepiej. Stanowił filar w defensywie, a gdy do pierwszego składu przebojem wdarł się Pau Cubarsi, okazał się też przydatny w drugiej linii . Rundę wiosenną minionego sezonu Christensen w zdecydowanej większości spędził w pomocy, pokazując Xaviemu swoją uniwersalność. Wydawało się, że pod skrzydłami Hansiego Flicka były gracz Chelsea FC jeszcze rozkwitnie.

Christensen na wylocie z Barcelony? Powód nie może dziwić

Niestety, do tej pory Christensen nawet nie zadebiutował pod wodzą niemieckiego szkoleniowca w oficjalnym meczu. W sierpniu stało się jasne, że dolegliwości ze ścięgnem Achillesa, które trapiły Duńczyka w kampanii 2023/2024, wymagają poważnego leczenia. 28-latek pozostaje na liście kontuzjowanych od lata i trudno wytypować, kiedy wróci do zdrowia. Ostatnie doniesienia katalońskich mediów sugerują, że dojdzie do tego na początku stycznia. Warto przypomnieć, że "Blaugrana" skorzystała z urazu podopiecznego, by móc zarejestrować do gry Daniego Olmo. Było to możliwe tylko dzięki wyrejestrowaniu środkowego obrońcy co najmniej do końca roku.