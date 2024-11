Wszystko jasne. Włosi wiedzą, co będzie dalej z Nicolą Zalewskim

Nicola Zalewski to w tym momencie wyróżniający się piłkarz reprezentacji Polski. Cały czas ma jednak pod górkę w AS Roma, której zresztą jest wychowankiem. Teraz będzie współpracował z kolejnym trenerem, którym został 73-letni Claudio Ranieri. Włoskie media są przekonane odnośnie przyszłości, jaka czeka 22-letniego skrzydłowego, który w tym sezonie wystąpił dopiero w 10 meczach swojego klubu we wszystkich rozgrywkach.