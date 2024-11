Furia piłkarza w meczu Barcelony. Protest po decyzji sędziego, piłkarz nie chciał wrócić na boisko

Wydaje się, że powinien obejrzeć drugi kartonik i wylecieć z boiska, Soto Grado nie zdecydował się jednak na to. Aspas wpadł w furię, na znak protestu postanowił zejść z boiska. Za linią boczną mocno gestykulował, pokazywał, by go zmienić. Uspokajał go kierownik jego zespołu. 37-latek zobaczył "żółtko" za protesty.