Lukas Podolski na językach po meczu Górnik - Piast. Były sędzia grzmi

Wszystko, co złe, zaczęło się w 87. minucie , gdy Podolski, mniejsza o intencję, ostro wjechał od tyłu w nogi Damiana Kądziora . Łatwo sobie wyobrazić, że 32-letni pomocnik Piasta Gliwice i 6-krotny reprezentant Polski mógłby okupić to zagranie poważną kontuzją. Niebiosa były jednak z nim, choć został ścięty równo z ziemią, ale szczęśliwa gwiazda zaświeciła także Podolskiemu , który nie został ukarany nawet żółtą kartką. Dlaczego?

- Kontrowersje mogą dotyczyć kolorów kartek, na które Lukas Podolski "zapracował" w poszczególnych sytuacjach, natomiast bezsporne jest to, że zasłużył w tym meczu na co najmniej jedną czerwoną kartkę - twierdzi Rostkowski, zwracając uwagę, że pilne potrzebna jest "budowa centrum VAR w Polsce", bo za to, co się stało, jego zdaniem niesłusznie obrywa sędzia główny meczu w Zabrzu, wspomagany na VAR-ze przez Szymona Marciniaka.