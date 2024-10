​Reprezentacyjny bramkarz zmieni barwy. Możliwy transfer między uczestnikami Ligi Mistrzów

Kariera 20-letniego bramkarza Oliwiera Zycha układa się do tej pory bardzo harmonijnie. Urodzony w Gdańsku bramkarz jest wychowankiem Arki Gdynia, skąd przeszedł do słynącego z dobrej pracy z młodzieżą Zagłębia Lubin. Na Dolnym Śląsku zabawił jedynie dwa lata, by w wieku 16 lat trafić od razu do ojczyzny futbolu - Aston Villi z Birmingham, Zych zwrócił uwagę angielskiego klubu występami w juniorskich reprezentacjach Polski, można rzecz że był etatowym kadrowiczem. Reklama

W młodym wieku najważniejsza jest regularna gra, dlatego na starcie sezonu 2023/24 "Villans" wypożyczyli Zycha do Puszczy Niepołomice. Golkiper zaliczył w barwach "Żubrów" aż 26 spotkań i był jednym z głównych autorów niespodziewanego utrzymania Puszczy w Ekstraklasie. Na pozostanie w Małopolsce nie było szans - kwota wykupu zapisana w umowie była wyższa od rocznego budżetu niepołomickiego klubu. Postawa Zycha była tak dobra, że został zaproszony do treningu z reprezentacją Polski, która szykowała się do występów na Euro 2024. Uraz wykluczył młodego piłkarza z tych zajęć, zastąpił go Mateusz Kochalski.

Oliwier Zych wrócił do Aston Villi, jednak bez większych szans na grę w Premier League. Bramki drużyny trenera Unaia Emery’ego pewnie strzeże mistrz świata, Emiliano "Dibu" Martinez, a rezerwowym jest bramkarz reprezentacji Szwecji, Robin Olsen. Jest jeszcze 24-letni Australijczyk Joe Gaucci, związany kontraktem z klubem z Birmingham do połowy 2028 r.

Bramkarz Oliwier Zych może przejść z Aston Villi do Arsenalu

Zych gra w Premier League 2 i jest kapitanem drużyny Villi - to coś w rodzaju ligi rezerw. Kontrakt polskiego bramkarza wygasa z końcem sezonu, a jak donoszą media już w styczniu prawdopodobne jest podpisanie kontraktu ważnego od początku rozgrywek w sezonie 2025/26 z londyńskim Arsenalem. Potem nastąpić ma znane również z polskiej Ekstraklasy przeciąganie liny w sprawie przejścia piłkarza do nowego klubu już zimą. Reklama

W północnym Londynie bezsprzecznym numerem 1 jest David Raya, ale z zastępstwem gorzej - Brazylijczyk Neto ma już 35 lat i lepszy nie będzie. To jego prawdopodobnie miałby Zych zastąpić na stadionie Emirates. Mówi się i pisze również o zainteresowaniu ze strony Brighton and Hove Albion, ale bardziej zdeterminowany ma być Arsenal. To byłoby coś - transfer polskiego 20-latka między dwoma uczestnikami Ligi Mistrzów w sezonie 2024/25.

Jeśli Zych trafi do Arsenalu, będzie kolejnym polskim golkiperem w historii północnolondyńskiego klubu - po Wojciechu Szczęsnym i Łukaszu Fabiańskim. Po 8. ligowych kolejkach Arsenal jest trzeci, a Aston Villa czwarta w tabeli Premier League, oba kluby mają stratę czterech punktów do prowadzącego w tabeli Liverpoolu.