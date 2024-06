Oficjalnie: Nagła zmiana tuż przed zgrupowaniem. Probierz powołał nowe nazwisko

W niedzielę o godzinie 17:15 rozpoczęła się oficjalna konferencja prasowa, która zainaugurowała ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2024. Na liście wybrańców dosłownie w ostatniej chwili doszło do ważnej zmiany. Kontuzja wykluczyła przyjazd do Warszawy Oliwiera Zycha. Młodego golkipera zastąpi inny przedstawiciel z PKO BP Ekstraklasy. Propozycję nie do odrzucenia otrzymał Mateusz Kochalski.