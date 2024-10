Oliwier Zych od 2022 roku jest związany z Aston Villą, natomiast poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice, wchodząc w rolę "jedynki" tej drużyny po tym, jak - w cieniu pewnej afery - z gry na długie miesiące wypadł Kewin Komar.

20-latek poradził sobie z zadaniem postawionym mu przez "Żubry" na tyle dobrze, że selekcjoner Michał Probierz postanowił zabrać go ze sobą na Euro 2024 w roli czwartego, dodatkowego bramkarza. Choć Zych ostatecznie wypadł z kadry przez kontuzję (zastąpił go Mateusz Kochalski), to bez wątpienia był to sygnał, że sternik "Biało-Czerwonych" mocno sobie ceni zdolności golkipera. Reklama

Oliwier Zych błysnął w angielskim pucharze. "Nowy Emi Martinez"

8 października Zych tymczasem po raz kolejny postarał się o to, by Probierz o nim nie zapominał. Zawodnik wraz z początkiem bieżącej kampanii powrócił do "The Villains", gdzie pokazuje się głównie w zespole U-21. Ten tymczasem we wtorek starł się z seniorską ekipą Bolton Wanderers w EPL Trophy.

W meczu tym Polak popisał się doskonałymi statystykami i w ciągu 90 minut obronił dziewięć strzałów, kapitulując wyłącznie raz - w 79. minucie po uderzeniu Victor Adeboyejo. Ponieważ na tablicy wyników po zakończeniu drugiej połowy widniał remis 1:1, zgodnie z zasadami pucharu zostały rozegrane rzuty karne.

W serii bramkarz wybronił dwa strzały i ostatecznie pomógł ekipie z Birmingham zatriumfować 4:1 w konkursie jedenastek, stając się absolutnym bohaterem spotkania. Mediom na Wyspach oczywiście ten wyczyn nie umknął.

"Aston Villa ma nowego Emi Martineza tuż pod nosem po wtorkowych zmaganiach" - napisał Max Wilkins z astonvillanews.co.uk. "W wieku 20 lat Zych jest praktycznie dzieckiem w piłkarskim świecie - szczególnie jak na bramkarza, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że pewni bramkarze potrafią grać dobrze do trzydziestki, a w niektórych przypadkach do czterdziestki. Mimo to był to wieczór, podczas którego widać w nim było coś z dojrzałości" - opisywał Joseph Chapman z "Birmingham Live". Reklama

Oliwier Zych znowu zapuka do drzwi seniorskiej kadry? To może nie być takie proste

Czy Oliwier Zych niedługo zasłuży sobie na kolejne powołanie do dorosłej reprezentacji Polski? Bez wątpienia w tej kwestii pomogła by mu gra w klubie poza zespołem juniorskim, jeśli nie w "The Villains", to w innej ekipie... Na trwającym obecnie zgrupowaniu znaleźli się jak na razie Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Bartosz Mrozek i Kacper Trelowski, który zastąpił kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego. Walka o schedę po Szczęsnym zapowiada się ciekawie...

