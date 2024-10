Hit na horyzoncie, Arsenal chce kolejnego Polaka. Ależ sygnał dla Probierza

Do jednej bramki / POLSAT GO

DJB: FC Barcelona i jej analiza przed starciem z Bayernem i Realem. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Oliwier Zych był bliski wyjazdu z kadrą na Euro. Probierz pilnie śledził jego poczynania

20-latek już jakiś czas temu przykuł uwagę selekcjonera - po tym, jak golkiper sprawdził się w roli "awaryjnego" wzmocnienia Puszczy Niepołomice po aferze związanej z Kewinem Komarem Probierz wytypował go w roli dodatkowego, "treningowego" bramkarza na Euro 2024. Choć Zych z powodu kontuzji ostatecznie nie pojechał na prestiżowy turniej, to bez dwóch zdań można mówić tu o sporym wyróżnieniu.

Zych w Arsenalu albo Brighton? Brytyjskie media donoszą o możliwym hicie

Jak bowiem informuje Mike McGrath z "The Daily Telegraph" Polak znalazł się m.in. w obszarze zainteresowań... Arsenalu, w którego dorosłej kadrze znajduje się już obecnie Jakub Kiwior. "Kanonierzy" to niezmiennie jeden z najmocniejszych zespołów Premier League, któremu wciąż marzy się przełamanie hegemonii Manchesteru City w kwestii zdobywania mistrzostw - nawet więc jeśli 20-latek miałby wciąż występować przede wszystkim na poziomie rezerw, to i tak byłby to wielki krok w jego karierze...