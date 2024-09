Znany piłkarz "ocenzurowany" w popularnej grze. Powód może zaskoczyć

Wielu sportowców marzy o pokaźnej kolekcji trofeów i bogatym CV, innym marzy się ogromna sława i pieniądze, a jeszcze inni swoją karierę wykorzystują do tego, aby udowadniać ludziom, że nie ma rzeczy niemożliwych i warto jest wyjść ze swojej strefy komfortu, aby spełniać marzenia. Jadon Sancho z pewnością należy do pierwszego i ostatniego grona. 24-letni piłkarz mimo młodego wieku może pochwalić się tytułem wicemistrza Europy (wywalczonego w 2020 roku), jest także brązowym medalistą Ligi Narodów UEFA z sezonu 2018/2019.

Jadon Sancho "ocenzurowany" w EA FC 25

Co ciekawe, Jadon Sancho do tej pory nie zrobił sobie jeszcze "dziary", która uważana byłaby za wulgarną, czy nieprzyzwoitą. Dlaczego więc twórcy EA FC “ocenzurują" zawodnika? Chodzi między innymi o... prawa autorskie. Na swoich rękach 24-latek ma bowiem wytatuowane postaci ze "Spider-Mana", "The Simpsons", oraz gry wideo "Sonic" , a więc licencjonowane motywy, których twórcy popularnej gry piłkarskiej po prostu użyć nie mogą.

Sancho w ostatnich latach brylował w niemieckiej i angielskiej ekstraklasie. W 2017 roku został on zawodnikiem Borussii Dortmund, a cztery lata później przeszedł do Manchesteru United. Stamtąd w 2024 roku trafił na wypożyczenie najpierw do BVB, a następnie do Chelsea. W barwach "The Blues" młody napastnik występował będzie do końca tego sezonu.