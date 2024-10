Jakub Kiwior ponownie na celowniku wielkiej marki. Wszystko zmieniła poważna kontuzja

Kiwior latem postawił na Arsenal. Czy zrobi to samo zimą?

Sytuacja Jakuba Kiwiora w północnym Londynie zmienia się, jak w kalejdoskopie. Jak dotąd, najlepszy był dla niego okres na początku 2024 roku . To wtedy posadził na ławce Ołeksandara Zinczenkę i przez kilka miesięcy był podstawowym zawodnikiem Arsenal FC, który napędził Manchesterowi City stracha w walce o mistrzostwo Premier League. Niestety, już pod koniec sezonu to Ukrainiec wrócił do łask Mikela Artety, a Kiwior zwykle obserwował spotkania z perspektywy ławki rezerwowych. Później poleciał na Euro 2024, gdzie był podstawowym wyborem dla Michała Probierza.

Wydawało się jednak jasne, że po powrocie do klubu jego sytuacja nie ulegnie zmianie - a przynajmniej nie na lepsze. "Kanonierzy" kupili przecież Riccardo Calafioriego, który jeszcze bardziej uszczuplał szanse na pokazanie się w wykonaniu Polaka. Starało się o niego mnóstwo klubów; we Włoszech wciąż pamiętają jego świetne występy w Spezii. Z transferu do AC Milan, Juventus FC czy SSC Napoli nic jednak nie wyszło, a 24-latek postawił na walkę o miejsce w składzie londyńczyków. Na ten moment wychodzi mu to w najlepszym przypadku przeciętnie, choć ostatnie tygodnie dały mu nieco nadziei. Zaliczył kwadrans w arcytrudnym spotkaniu z Manchesterem City (2:2), później zaś rozegrał pełne spotkanie w Pucharze Ligi przeciwko Boltonowi (5:1). Co najistotniejsze, Arteta zaufał mu w pojedynku Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, gdy wpuścił go na murawę w przerwie, a Polak zaprezentował się z dobrej strony. Najbliższe tygodnie pokażą, czy to wystarczy, by trener regularniej stawiał na 24-latka w wyjściowym składzie.