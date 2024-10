Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku. Dzieci były pierwszy raz na meczu

Jakieś fatum wisi nad Lechią Gdańsk . Fatalna gra i lokata w ogonie ekstraklasowej tabeli oraz równie zła sytuacja finansowa i organizacyjna. Ale to wszystko nic, to można naprawić, poza tym to tylko piłka nożna - najważniejsza z rzeczy nieważnych, jak mawiał nasz święty rodak, papież Jan Paweł II .

Nikt nie zasługuje na tragiczną śmierć, a najbardziej nie zasługują najmłodsze dzieci, czemu one są winne? Po piątkowym meczu pomiędzy Lechią Gdańsk i Legią Warszawa doszło do tragicznego wypadku - na remontowanym odcinku trasy S7 ciężarówka wjechała w sznur samochodów stojących w korku, który był spowodowany przez przewóz materiałów ponadgabarytowych.

Pierwsze doniesienia mówiły o dwójce dzieci z okolic Straszyna, które straciły życie w wypadku. Nikodem i Mikołaj trenowali piłkę nożną w klubie Escola Pruszcz Gdański, całe życie było przed nimi, być może kiedyś zagraliby na chwałę Lechii Gdańsk? Chłopy byli na meczu i dobrze się bawili, niestety to były ich ostatnie zawody sportowe w życiu. Mali piłkarze zostali pięknie upamiętnieni w niedzielę wieczorem na macierzystym obiekcie Biało-Zielonych przy Traugutta 29, tam swoje mecze w A klasie rozgrywa Tylko Lechia Gdańsk, klub powołany do życia przez gdańskich kibiców. Na pewno minutą ciszy zostanie poprzedzone spotkanie piłki nożnej kobiet pomiędzy Polską i Rumunią, które zostanie rozegrane na Polsat Plus Arenie we wtorek 29 października o godz. 18. Dystrybucję darmowych wejściówek na sektor dopingowy na ten mecz prowadzi lokalny ośrodek projektu społecznego "Kibice Razem".