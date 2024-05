Jeden wybór już dokonany. Czwarty bramkarz pojedzie na Euro

Z naszych informacji wynika, że bramkarze dostali już informacje, kto pojdzie na Euro jako czwarty. Szkoleniowiec postawił właśnie na Zycha, który do Puszczy był wypożyczony z młodzieżowej drużyny Aston Villi. Ma za sobą też występy w reprezentacjach młodzieżowych - do lat 19 i do lat 20. Z tym młodszym zespołem był na mistrzostwach Europy. W bramce wygrywał rywalizację właśnie z Bobkiem. Ostatnio dostał też powołanie do najstarszej kadry młodzieżowej - do lat 21.