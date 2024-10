Zaledwie dwa występy w lidze w obecnym sezonie zanotował Jakub Kiwior , który nie cieszy się zaufaniem Mikela Artety. Reprezentant Polski rzadko kiedy podnosi się z ławki rezerwowych, a to z kolei odbija się na jego dyspozycji w kadrze. Wcześniej 24-latek był jednym z absolutnych pewniaków do gry. W rywalizacji z Portugalią zameldował się na placu gry dopiero z ławki, a tym samym przerwana została passa kolejny spotkań w narodowych barwach w wyjściowym składzie.

Nie udało się latem, to może zimą? Kiwior nie narzeka na zainteresowanie

Mimo zainteresowania ze strony wielu włoskich klubów Kiwior nie zdecydował się latem na odejście z Arsenalu na wypożyczenie i to mógł być spory błąd. Nie jest jednak za późno na jego naprawdę. Z Włoch docierają jasne sygnały, iż Polak będzie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w zimowym okienku transferowym.

Od dłuższego czasu w mediach przewija się temat zainteresowania ze strony Juventusu . Dziennikarze portalu juventusnews24.com poszli o krok dalej. Zgodnie z ich wiedzą władze "Starej Damy" podjęły już decyzję o wpisaniu Kiwiora na listę życzeń . To preludium do ewentualnego zimowego transferu.

Juventus liczy na ratunek ze strony Polaka. Thiago Motta interweniował

Sytuację w Turynie mocno skomplikowała kontuzja Gleisona Bremera. Brazylijczyk w rywalizacji z RB Lipsk zerwał więzadła krzyżowe i w tym sezonie na murawie się już nie pojawi. A to spowodowało powstanie poważnej wyrwy w składzie. Thiago Motta bardzo ceni sobie umiejętności Jakuba Kiwiora i to właśnie on miał osobiście poprosić władze, o sprowadzenie gracza "Kanonierów".