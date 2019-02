Patrik Moisio w TatrySki Podhalu

Były młodzieżowy reprezentant Finlandii Patrik Moisio będzie występował w TatrySki Podhale Nowy Targ. W ostatnim dniu okienka transferowego został zgłoszony do kadry trzeciego zespołu po sezonie zasadniczym.

Zdjęcie Patrik Moisio /

Moisio to 26-letni fiński lewoskrzydłowy. Wychowanek TPS Turku. Ma za sobą grę w reprezentacji Finlandii do lat 18 gdzie zdobył w 2010 z "Suomi" brązowy medal. W najwyższej lidze fińskiej Liiga rozegrał 85 spotkań (3 bramki, 2 asysty). Ostatnie lata spędził w Czechach, Japonii, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie, w Donbasie Donieck.

- Wszystkie dokumenty do nas dotarły i zawodnik został już potwierdzony do gry w Podhalu - powiedziała Danuta Piorun z zarządu Polskiej Związku Hokeja na Lodzie.



- Kontrakty z nowymi zawodnikami udało się podpisać dzięki "pospolitemu ruszeniu wśród kibiców Szarotek w Polsce i USA. Potrzebną kwotę zebrali w ciągu ostatniego tygodnia. My jako klub nie bylibyśmy w stanie zakontraktować nowych zawodników. Dlatego kibicom należy się szacunek. Czapki z głów - wyjaśnia dla podhaleregion.pl prezes TatrySki Podhale Marcin Jurzec.