Problemy Barcelony pod koniec 2024 roku przybrały sporych rozmiarów. Po świetnym październiku i ogólnie początkowej fazie sezonu trudno było się spodziewać, że podopieczni Hansiego Flicka zanotują taki regres. Zwłaszcza w lidze hiszpańskiej. Duma Kataloni nie potrafiła wygrać z Realem Sociedad , Celtą Vigo, Las Palmas, Betisem, czy ostatnio z Leganes . Nie są to zespoły, które powinny sprawić duży problem Barcelonie, a jednak to rywale częściej cieszyli się ze zwycięstw.

Z kilkupunktowej przewagi nad Realem Madryt, czy Atletico Madryt Blaugranie nie zostało już nic. Co więcej, dwa kluby ze stolicy Hiszpanii mają o jeden mecz rozegrany mniej, co może jeszcze bardziej uwydatniać skalę problemów zespołu Flicka. Dość nieoczekiwanie kłopoty Barcelony nie są związane z pozycją bramkarza. Po kontuzji Marca-Andre ter Stegena wydawało się, że to będzie pięta Achillesowa zespołu.