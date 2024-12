Milik doznał kontuzji w najgorszym możliwym momencie

Żadna chwila nie jest dobra do tego, by odnieść uraz. Ale to, co spotkało w czerwcu Arkadiusza Milika naznaczone było fatalnym "wyczuciem czasu". Michał Probierz dał napastnikowi reprezentacji Polski szansę w meczu towarzyskim z Ukrainą. Spotkanie miało wyłonić ostatnich zawodników, wobec których Michał Probierz nie był stuprocentowo pewny przed wyjazdem na Euro 2024. Milik błyskawicznie wypisał się z walki o wyjazd do Niemiec. Po kilkudziesięciu sekundach upadł na murawę i do gry już nie wrócił .

PZPN szybko poinformował, że 30-latka czeka - nie pierwsza w karierze - artroskopia kolana. Chociaż napastnik miał wrócić do gry po sześciu tygodniach, po niemalże pół roku nadal nie jest bliski powrotu do gry - a do tego musiał przejść kolejny zabieg chirurgiczny. A przecież latem w Juventusie doszło do prawdziwej rewolucji. Thiago Motta zastąpił Massimiliano Allegriego i wprowadził swoje porządki. Klub opuściło kilkunastu graczy, by wspomnieć tylko Wojciecha Szczęsnego, Matiasa Soule, Federico Chiesę czy Moise Keana. "Stara Dama" została zobligowana do zredukowania wydatków na płace, więc musiała podjąć sporo trudnych decyzji. Milik, rzecz jasna, w klubie został, ale wracając do zdrowia miał uzasadnione obawy względem swojej przyszłości w Turynie.