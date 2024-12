Zalewski wreszcie błysnął! Doskonałe zagranie Polaka, po chwili gol dla Romy [WIDEO]

Warto odnotować to, że Nicola Zalewski wreszcie popisał się czymś dobrym w barwach AS Roma . Reprezentant Polski w tym sezonie przeżywa prawdziwy kataklizm w klubie, który darzy bardzo dużym uczuciem.

Nicola Zalewski prawie wcale nie grał, a jak już grał, to słabo. W końcu kibice "Giallorossich" zaczęli mieć dość Polaka i regularnie go wygwizdywali - praktycznie przy każdej nadarzającej się okazji. Mimo tych problemów Zalewski nie chce odejść z AS Roma, ponieważ jest bardzo przywiązany do klubu z Wiecznego Miasta.