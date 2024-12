Piotr Zieliński nie wykorzystał szansy. Włosi wydali wyrok

Zieliński wrócił do wyjściowego składu, a Inter zaliczył pierwszą porażkę

Piotr Zieliński już przekonał się, że o etatowe miejsce w wyjściowym składzie Interu Mediolan będzie mu znacznie ciężej, niż w przypadku SSC Napoli. Chociaż reprezentantowi Polski nie pomagały problemy zdrowotne, zbliżając się do półmetku sezonu można już wyciągnąć pewne wnioski. A fakty są takie, że 30-latek ma na ten moment więcej rozegranych minut w Lidze Mistrzów, niż w Serie A. Pomocnika zabrakło w dwóch ostatnich ligowych starciach "Nerazzurrich", choć trzeba pamiętać, iż mecz z Fiorentiną szybko przerwano z powodu problemów zdrowotnych Edoardo Bove. W pojedynku z Parmą (3:1) przesiedział już jednak pełen wymiar czasowy na ławce. Nie oznacza to jednak, że Simone Inzaghi z niego nie korzysta. Desygnował go do gry w bardzo trudnym meczu przeciwko Bayerowi Leverkusen.