Wilfredo Leon po raz pierwszy gra w polskiej lidze. Zakończy debiutancki sezon z medalem?

O tym ruchu trąbiła cała sportowa Polska. Przez długie lata Wilfredo Leon nie rozegrał ani jednego spotkania na parkietach PlusLigi. Dopiero Bogdanka LUK Lublin zdołała przekonać jednego z najlepszych przyjmujących na świecie do przenosin nad Wisłę. Gdy klub poinformował o podpisaniu kontraktu z 31-latkiem, z miejsca podniósł się w hierarchii naszej ligi. Rzecz jasna, Leon to zawodnik, który z miejsca podnosi poziom sportowy każdej drużyny, do której dołączy. Do tego lublinianie zyskali też wiele na poziomie medialnym.