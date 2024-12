Janis Timma uznanie w środowisku koszykarskim zaskarbił sobie nie bez powodu . Łotysz przez lata gry na najwyższym europejskim poziomie święcił ze swoimi klubami niezliczoną liczbę sukcesów. Dwukrotnie sięgał po tytuł w ojczyźnie. Ponadto stawał na podium w lidze hiszpańskiej. Jego dokonania zostały nawet zauważone za oceanem. Z sześćdziesiątym numerem w drafcie po zawodnika sięgnęli Memphis Grizzlies. Do debiutu w NBA ostatecznie nie doszło, lecz w zamian za to sportowiec zdobywał punkty na parkietach Euroligi, Eurocup oraz EuroChallenge. Na Starym Kontynencie nie da się zajść wyżej. Z kadrą zaś otarł się o podium Eurobasketu 2017 (5 miejsce).

Koszykarz upodobał sobie zwłaszcza Rosję. To właśnie w kraju Władimira Putina zyskał największą rozpoznawalność. Kibice tam traktowali go jak swojego rodaka. Niestety w rozwoju kariery sportowcowi przeszkodziły zawirowania miłosne, tak przynajmniej twierdzi "Championat.com". Janis Timma był w wieloletnim związku z Anną Siedkową. Zawodnik rzekomo bardzo przeżył rozstanie i długo dochodził do siebie po tej trudnej dla każdego człowieka decyzji.