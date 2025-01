Dramat w angielskim hicie, piłkarz nagle padł na murawę. W nocy nadszedł komunikat

Rodrigo Bentancur zniesiony na noszach. Piłkarz przekazał uspokajające wieści

Dużo istotniejsze w całym kontekście było jednak to, co zdarzyło się kilka godzin później - już po północy czasu polskiego Bentancur zamieścił w swojej relacji na Instagramie krótką wiadomość do kibiców. "Już wszystko dobrze! Dziękuję za wszystkie wiadomości, gratulacje dla chłopaków z powodu zwycięstwa!" - napisał futbolista, dołączając zdjęcie, na którym widać jego samego oraz jego partnerkę Melany La Blankę.

Wygląda więc na to, że nawet jeśli teraz Rodrigo Bentancura czekać będzie drobna przerwa w grze, to zdoła on bez dwóch zdań wrócić do pełni sił na rewanż z "The Reds", który zaplanowano na 6 lutego, równo na godz. 21.00.