Gwiazdor futbolu bohaterem. O jego zachowaniu mówi cały świat

Sezon w Major League Soccer jeszcze się nie rozpoczął, dlatego też piłkarze grający w tej lidze mogli pozwolić sobie na dłuższy urlop w okresie świąteczno-noworocznym. Wyjątkiem nie był także Luis Suarez, który na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wrócił do ojczyzny, aby spędzić czas z bliskimi. Podczas podróży do Urugwaju piłkarz nie mógł jednak przewidzieć, do jak dramatycznych scen dojdzie wkrótce na jego oczach.

Reklama