Wojciech i Marina Szczęśni w minionym roku z pewnością nie narzekali na nudę w życiu. Bez wątpienia był to dla nich przełomowy czas. 3 lipca powitali na świecie swoją drugą pociechę, piłkarz ogłosił przejście na "sportową emeryturę", by po chwili potwierdzić podpisanie kontraktu z FC Barceloną. W ostatnich miesiącach 2024 całą rodzinę czekała więc przeprowadzka do stolicy Katalonii. Żona sportowca ma co podsumowywać, co też właśnie uczyniła w swoich social mediach. Przejęta podzieliła się swoją wielką radością ze wszystkimi fanami. Na wpis piosenkarki zareagowała nawet Anna Lewandowska.