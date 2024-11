Polska wypadła z elity, co dalej z Probierzem? "Miałbym jednego kandydata"

Reprezentacja Polski przegrała w poniedziałek ze Szkocją 1-2 na PGE Narodowym w Warszawie, co oznacza spadek do dywizji B Ligi Narodów. Selekcjoner Michał Probierz zapowiedział, że nie poda się do dymisji, ale w przestrzeni publicznej padają nazwiska ewentualnych następców. "Trzymam kciuki, żeby trener został, ale jeżeli nie zostanie, to miałbym jednego kandydata" - powiedział Roman Kosecki, były reprezentant "Biało-Czerwonych", dla Meczyków.pl.