FIFA wprowadziła przełomowy protokół. Gest zawodnika może przerwać mecz

"Canarinhos" po 12 meczach zajmują bowiem jedynie piąte miejsce w tabeli kwalifikacyjnej i do liderów z Argentyny tracą już siedem punktów. Ich sytuacji nie poprawił remis 1:1 z Urugwajem, do którego doszło w nocy z 19 na 20 listopada według czasu polskiego. Starcie to jednak w pewnym sensie przeszło do historii.

Reklama