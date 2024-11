Przełomowe wieści ws. Arkadiusza Milika. Jest data powrotu. Na to czekali kibice

Arkadiusz Milik przeżywa trudne miesiące. Nie gra w piłkę od czerwca. To efekt kontuzji, jakiej nabawił się tuż przed wylotem kadry na finały Euro 2024 . Z powodu urazu nie był w stanie kontynuować towarzyskiej potyczki z Ukrainą już po 80 sekundach gry.

Operacji stawu kolanowego poddał się natychmiast, by z nowego sezonu stracić jak najmniej. Powrót do pełni sił mocno się jednak skomplikował. W październiku trzeba było wykonać kolejny zabieg. W efekcie w bieżącym cyklu zawodnik nie rozegrał jeszcze choćby minuty .

Zwrot akcji w sprawie Milika. Powrót do gry nastąpi szybciej, niż prognozowano

Jak donosi "Tuttosport", w rzymskiej klinice Villa Stuart doszło do spotkania Milika z prof. Pier Paolo Marianim. To on przeprowadzał październikową operację. Teraz, po analizie wyników przeprowadzonych badań, zezwolił na zintensyfikowanie treningu.