W poniedziałek zakończyła się przygoda reprezentacji Polski w najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA. Do pozostania w elicie zabrakło naprawdę niewiele. Dopiero w doliczonym czasie gry do drugiej połowy Szkoci zdobyli zwycięską bramkę, która przypieczętowała degradację "Biało-Czerwonych". Po spotkaniu eksperci nie szczędzą gorzkich słów. Przegraną potyczkę krytycznie skomentował również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN uwypuklił przy okazji inny problem. Dotyczy on naszej federacji.