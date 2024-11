Płomienna przemowa Mili, a potem koszmar Polski. Probierz prawie zaniemówił

Reprezentacja Polski do Ligi Narodów w 2024 roku podchodziła w sytuacji, w której to Biało-Czerwoni byli na pozycji drużyny, która może naprawdę sporo zyskać w oczach kibiców i dość niewiele stracić. Po mistrzostwach Europy w Niemczech panowała bowiem dość jasna narracja. Zespół prowadzony przez Michała Probierza odpadł bowiem z turnieju błyskawicznie, ale pokazał niezły styl, który dało się zapamiętać.

Zaskakująco spokojny Michał Probierz. Cisza w szatni po meczu

Po pierwszej połowie pod względem wyniku byliśmy daleko od tego celu. Nasi piłkarze przegrywali bowiem 0:1. W przerwie do "akcji" włączył się Sebastian Mila, który najpierw instruował Jakuba Kamińskiego, a później wygłosił płomienną przemowę do zawodników. - Ten mecz jest do odwrócenia panowie. Rozumiecie futbol, wiecie, jak macie grać. Widzicie, jak ten mecz wygląda. To jest do odwrócenia panowie, wy o tym wiecie. Jedziemy, z wiarą! - wykrzyczał były reprezentant Polski, co uwieczniono na vlogu na kanale Łączy nas piłka.