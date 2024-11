Pierwszy taki stadion w Polsce i tej części Europy. Prezydent nie mógł się nachwalić

9 listopada Odra rozegrała bowiem swoje ostatnie spotkanie domowe w rundzie jesiennej Betclic 1. Ligi (bezbramkowy remis z Wartą Poznań), a na piłkarską wiosnę będzie już występować na nowym obiekcie. Prace przy ul. Technologicznej chylą się ku swemu końcowi, a przedstawiciele miasta z dumą opowiadają o tym, co ma czekać kibiców na Stadionie Opolskim .

Odra Opole niebawem zagra na nowym stadionie. "Najnowocześniejszy w Polsce"

"Wiecie już jak wygląda, a teraz posłuchajcie jak brzmi" - zachęcał na swoim facebookowym profilu prezydenta Arkadiusz Wiśniewski, podkreślając, że to "klasa światowa". W prezentowanym przez polityka materiale stwierdzono, że zainstalowane na futbolowej arenie nagłośnienie ma być unikatem jeśli mowa o Europie Środkowo-Wschodniej. Padły też porównania do takich gigantów jak Real Madryt, Juventus, Porto czy PSV Eindhoven .

"To bez wątpienia najnowocześniejszy stadion w Polsce" - rzucił z kolei bez wahania Patryk Stasiak, prezes miejskiego Zakładu Komunalnego w rozmowie z portalem "Sportowe Opole", wymieniając przy tym inne udogodnienia - ledowe oświetlenie murawy, dwa wielkie ekrany, czy inteligentny system zarządzania budynkiem (tzw. system BMS). Do tego obiekt ma korzystać z fotowoltaiki czy zbiorników do odzyskiwania wody deszczowej.