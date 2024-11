Niesamowita połowa Chelsea. W 41 minut jej piłkarze strzelili aż sześć bramek

Kolejna bramka padła "dopiero" po 18 minutach. Tym razem do siatki trafił Mychajło Mudryk, a dwie minuty później dublet skompletował Joao Felix. Do przerwy wynik już nie uległ zmianie, także Chelsea schodziła do szatni przy sześciobramkowym prowadzeniu. Pierwszy gol padł w 12 minucie, ostatni w 41, co oznacza, że drużyna Chelsea zdołała strzelić aż sześć bramek w zaledwie 29 minut! Bez wątpienia ten wyczyn przejdzie do historii.