Dramatyczna pogoń Polaków dała remis. Zdecydował gol tuż przed końcem

Wkrótce, po dwuminutowej karze dla Kamila Syprzaka mecz się wyrównał a nasza przewaga zmalała do jednej bramki. W 15. minucie po raz pierwszy w tym spotkaniu był remis, 7:7 po rzucie do opuszczonej polskiej bramki. Dopiero wtedy Polacy pierwszy raz zagrali na koło, skutecznym strzałem popisał się Syprzak.

Polska zremisowała z Izraelem 32:32 w meczu piłki ręcznej w Olsztynie

Polacy nie mogli trafić do siatki rywali przez osiem minut, do przerwy mieli aż siedem strat i do przerwy sensacyjnie przegrywali czterema golami - 12:16. W Izraelu świetną partię rozgrywał filigranowy Yoav Lumbroso, który udzielał lekcji szczypiorniaka, poza tym miał szczęście, wszystkie piłki spadały do niego jakby ściągane magnesem.