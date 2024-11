Michał Probierz zaskoczył decyzją. Są powołania na kluczowe mecze Ligi Narodów

Przed piłkarską reprezentacją Polski dwa ważne mecze Ligi Narodów UEFA, których stawką jest to, czy "Biało-Czerwoni" przedrą się do ćwierćfinałów rywalizacji, czy może będą musieli zmierzyć się z widmem spadku do dywizji B. We wtorkowe popołudnie 5 listopada selekcjoner Michał Probierz ogłosił powołania na starcia z Portugalią i Szkocją - i doszło w tym przypadku do kilku zaskoczeń. Szansę otrzymali m.in. Kozubal czy Gurgul.