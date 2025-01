Stało się, Barcelona obwieszcza. Hit - zadecydował Lewandowski. Klub reaguje

Robert Lewandowski w meczu z Valencią (7:1) niespodziewanie zasiadł na ławce rezerwowych, lecz w drugiej części spotkania pojawił się na murawie. Do gry został wprowadzony po godzinie gdy i potrzebował tylko sześciu minut, by trafić do siatki. Jego trafienie okazało się decydujące w kwestii hitu, na który czekał trener Hansi Flick i którym po meczu z dumą chwali się FC Barcelona.