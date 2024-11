Skandal wstrząsnął Ligą Narodów, UEFA reaguje. Żadnej litości, drakońskie kary

Rumunia jest jednym z trzech krajów Unii Europejskiej, obok Hiszpanii i Cypru, które nie uznają oficjalnie niepodległości Kosowa. Z naturalnych przyczyn wywołuje to tarcia przy okazji sportowych rywalizacji. Na wielką skalę doświadczyliśmy tego w niedawnym meczu fazy grupowej Ligi Narodów, który zakończył się niemałym skandalem.

Mecz Ligi Narodów przerwany. Reprezentanci Kosowa zeszli z boiska

Rumunia na dwie kolejki przed końcem zmagań w fazie grupowej była już pewna awansu, dlatego też można było odnieść wrażenie, że jej reprezentanci nie grali z odpowiednim zaangażowaniem, mając naprzeciwko siebie kadrę Kosowa, z którą w czerwcu wygrali na wyjeździe 3:0. Tym razem to przyjezdni kreowali dużo więcej okazji bramkowych i byli bliżsi objęcia prowadzenia.

UEFA nie miała litości dla Rumunii i Kosowa. Posypały się dotkliwe kary

UEFA zdecydowała się nałożyć na Rumuńską Federację Piłkarską kilka kar finansowych . Oprócz tego kibice nie będą mogli zasiąść na trybunach przy okazji kolejnego meczu domowego. To wynik rasistowskich i dyskryminujących ataków ze strony rumuńskich kibiców. Reprezentację ukarano także za manifestacje polityczne, przedmioty rzucane z trybun, wykorzystanie pirotechniki, laserowych wskaźników, zakłócanie hymnów narodowych, oraz blokowanie przejść na stadionie. Łączna kwota wymienionych kar opiewa na 128 tysięcy euro.

Kosowo natomiast zostało ukarane za zejście zawodników z boiska przed czasem, co równoznaczne było z przerwaniem widowiska. Za to tamtejsza federacja otrzymała walkower. Oficjalny wynik meczu to zatem 3:0 dla Rumunii. Oprócz tego nałożono na Kosowo karę w wysokości 6 tysięcy euro za naganne zachowanie drużyny.