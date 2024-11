Portugalczycy ładowali mu gola za golem. I nagle taki finał. Bułka ogłoszony bohaterem

W bieżącej edycji Ligi Narodów bilans gier Marcina Bułki nie wygląda przyzwoicie . W trzech występach puścił 10 goli. Dwukrotnie pokonali go Szkoci, trzykrotnie Chorwaci i aż pięć razy Portugalczycy w miniony piątek. Trafiali średnio co pięć i pół minuty.

- Wydaje mi się, że w jednym przypadku mogłem zachować się lepiej, konkretnie przy czwartej bramce - oznajmił Bułka na konferencji prasowej. - To był mocny strzał, a moja pozycja była zbyt niska i przez to reakcja trochę spóźniona. Moim zdaniem bramkarz zawsze może zrobić więcej, ale nie obwiniałbym się za resztę bramek. Chyba pierwszy raz w karierze straciłem pięć goli i nie jest to fajna sprawa.