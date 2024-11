To ona skradła serce Kacpra Urbańskiego? Robi karierę na polskim TikToku

Kacper Urbański z pewnością mocno odczuł porażkę “Biało-Czerwonych” w meczu ze Szkocją i spadek do Dywizji B Ligi Narodów. 20-latek co prawda na boisko wszedł dopiero w 75. minucie spotkania, jednak nie zdołał pomóc swojej drużynie. W tak trudnym dla niego czasie młody reprezentant Polski mógł jednak liczyć na wyjątkowe wsparcie. Po przegranym poniedziałkowym meczu został on bowiem przyłapany w restauracji ze znaną influencerką.