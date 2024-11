Reprezentacja Polski znów będzie grała na peryferiach futbolu , bo poligon doświadczalny w postaci elity Ligi Narodów okazał się dla Orłów Michała Probierza miejscem limitowanym i niedostępnym na dłużej.

Michał Probierz sam ukręca na siebie bicz. "Trudno na koniec zmontować z tego kolektyw"

Jeśli ktokolwiek powie dzisiaj, że przegraliśmy ze Szkocją głównie dlatego, że naszym napastnikom i ofensywnym piłkarzom brakowało skuteczności , to będzie tylko ta ładniejsza połowa prawdy. Równie dobrze należałoby od razu powiedzieć, że tylko ogromnemu szczęściu zawdzięcamy to, iż w drugiej połowie w ogóle była nadzieja grać o korzystny wynik. Ofensywny futbol, zaserwowany na PGE Narodowym w Warszawie miał ten feler, że pewnymi fragmentami znów przypominaliśmy wyszukany, szwajcarski ser z okazałymi, dużymi dziurami. Reklama

Pomimo na gorąco wyrażanego wotum zaufania dla selekcjonera Michała Probierza, we wtorek wydawało się, że jego pozycja jednak zatrzęsła się w posadach . Oba niusy dzieliła tylko godzina, w następnym okazało się - na podstawie doniesień medialnych - że PZPN podjął ostateczną decyzję. A wraz z nią obecny szkoleniowiec będzie kontynuował misję przygotowania zespołu do przyszłorocznych eliminacji, w których celem będzie zakwalifikowanie się na mistrzostwa świata.

Na wydarzenia wokół kadry spoglądają dziennikarze, kibice, ale także fachowcy z innych dziedzin, których specjalizacja w obecnym świecie jest nieodzownym elementem sportu. Mowa choćby o psychologach sportu. I właśnie z takim fachowcem, Mateuszem Brelą, skontaktował się sport.pl. Autor książki "Mistrzostwo umysłu. Psychologia sukcesu w sporcie" ma swój jasny pogląd na elementy, które są także widoczne gołym okiem.

- W bramce są ciągłe zmiany. W obronie są ciągłe zmiany. Na pozycji defensywnego pomocnika są ciągłe zmiany. Zmienia się też w meczu taktyka. Coś się oczywiście formuje, ale tych zmian jest bardzo dużo. Mówimy, że Liga Narodów jest polem do przygotowania drużyny pod eliminacje mundialu. Ale jeżeli co mecz gra się w połowie innym składem, to trudno na koniec zmontować z tego kolektyw, który będzie potrafił ze sobą funkcjonować. Także na poziomie emocjonalnym - powiedział Brela. Reklama

Psycholog sportu o kazusie Walukiewicza: Po przerwie został już w szatni

Psycholog sam z siebie wymienił wiele nazwisk piłkarzy z obrony i linii pomocy, którzy tak rotują się w składzie kadry Probierza, że trudno o wypracowanie większych mechanizmów. - Mam wrażenie, że chwilami brakuje nam bodźca, który nawet w sytuacji trudniejszej, po straconej bramce, wyzerowałby w głowach zawodników ten mecz. (...)Wydaje się, że oni grają z nożem na gardle. Z przekonaniem, że nie może im się przytrafić błąd - odparł fachowiec.

Brela daje do zrozumienia, że sprawa jest naprawdę poważna i podpowiada Probierzowi, że według jego obserwacji piłkarze w reprezentacji bardziej troszczą się o to, by indywidualnie nie przegrać. Stąd nie są w stanie pokazywać swojego potencjału oraz pełni umiejętności. I sięgnął po najlepszy możliwy przykład, a mianowicie Sebastiana Walukiewicza, który w doliczonym czasie gry swoim juniorskim zagraniem , na hura, sprokurował zagrożenie pod bramką, które zakończyło się zwycięskim golem dla Szkotów. Brela do opisu sytuacji, na przykładzie tego piłkarza, odwołał się do piątkowego pojedynku z Cristiano Ronaldo i spółką.

- Zobaczyłem go przeciwko Portugalii i pomyślałem, że właśnie takiego go potrzebujemy. Ale to były pierwsze i ostatnie jego akcje tego typu. Po przerwie został już w szatni. Wracam do głównej myśli: zawodnik gra, popełnia błąd i nie wie, czy w kolejnym meczu jeszcze wystąpi. Albo czy dostanie powołanie na kolejne zgrupowanie - zwraca uwagę psycholog. Reklama

I dodaje, również na własnym przykładzie: - Obrońcy, z racji specyfiki tej pozycji, tym bardziej potrzebują stabilizacji, powtarzalności i systematyczności. Sam byłem stoperem. I powiem szczerze, że gdybym w jednym meczu grał przyzwoicie, ale zostałbym zmieniony w przerwie, a w kolejnym w ogóle bym się na boisku nie pojawił, to trudno byłoby mi zbudować pewność siebie.

Michał Probierz / Piotr Matusewicz / DPPI / AFP

Sebastian Walukiewicz / AFP