Potężny skandal w Lidze Narodów. Piłkarze zeszli z murawy, meczu nie dokończono

Sytuacja w tabeli grupy 2. Dywizji B była bardzo ciekawa. Po czterech seriach gier prowadziła Rumunia, wyprzedzając Kosowo o trzy punkty. W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami ekipa z "Kraju Drakuli" wygrała 3:0, co oznaczało, że by ją wyprzedzić bez oglądania się na wyniki innych starć, Kosowo potrzebowało co najmniej wyjazdowej wygranej w takich samych rozmiarach. Nic zatem dziwnego, że choć cel wydawał się karkołomny, to spotkaniu towarzyszyło gigantyczne napięcie.

