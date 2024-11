Sebastian Szymański na rozdrożu. Fenerbahce zdecydowane na sprzedaż Polaka

Niemal pewne jest, że ekipa ze Stambułu nie chce zwlekać ze sprzedażą reprezentanta Polski. Do transakcji ma dojść zimą. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 19 milionów euro, co już jest lekkim spadkiem w stosunku do danych z marca tego roku.