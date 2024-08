Mourinho osobiście przekazał to Szymańskiemu. Wszystko ustalone, to koniec

Wszystko wskazuje na to, że Sebastian Szymański wkrótce opuści Fenerbahce . Pierwsze pogłoski o możliwym transferze reprezentanta Polski zaczęły pojawiać się już w styczniu. Turcy nie chcieli jednak nawet słyszeć o pozbywaniu się bramkostrzelnego pomocnika po zaledwie kilku miesiącach. I nie przekonywały ich nawet wielomilionowe oferty.

Napoli gotowe wyłożyć fortunę za Sebastiana Szymańskiego. Jose Mourinho zdecydował

Jeden z tureckich dziennikarzy, Damiano Er Faina poinformował o ofercie, jaką za Sebastiana Szymańskiego wystosowało Napoli . " Błękitni", podobnie jak Tottenham gotowi są zapłacić za niego 25 milionów euro . Do tego mogłyby dojść jeszcze 2 miliony euro z tytułu bonusów.

Mistrz Włoch z sezonu 2022/23 rozgląda się za wypełnieniem luki powstałej po odejściu Piotra Zielińskiego, który przywdział już koszulkę Interu Mediolan . Antonio Conte postrzega Szymańskiego za idealnego kandydata na jego następcę. "Zielone światło" dla operacji dał już także Jose Mourinho . Portugalczyk ceni Szymańskiego, ale nie stanie mu na drodze do transferu.

Tureckie media przekazały, że "The Special One" poprosił już dyrekcję klubu o znalezienie zastępstwa dla 25-latka. Jeśli zarząd zadziała sprawnie, wkrótce transfer Sebastiana Szymańskiego do Napoli może zostać zrealizowany. Na razie Fenerbahce nie odpowiedziało na ofertę ze strony Neapolitańczyków.