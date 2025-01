Ależ dramat Milika. Już miał wracać do gry i nagle koszmar. Włosi ogłaszają

Trudno w to uwierzyć, ale wedle informacji włoskich mediów Arkadiusz Milik doznał kolejnej kontuzji... zanim zdążył wyleczyć poprzednią. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", 30-letni napastnik nabawił się właśnie urazu łydki. Nieszczęście przytrafiło mu się tuż przed prognozowanym powrotem do gry. Proces leczenia trzeba zaczynać od początku. Nie wiadomo, kiedy Polak będzie mógł ponownie przystąpić do treningów. W tym sezonie nie rozegrał jeszcze choćby minuty.